Москва, 30 августа, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Эскалационный курс властей Соединённых Штатов Америки становится всё более вызывающим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

SOPA Images/Global Look Press Владимир Зеленский

По её словам, в администрации главы Белого дома Джо Байдена готовятся полностью развязать главе киевского режима Владимиру Зеленскому руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь территории РФ.

«Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах… Эскалационный курс США становится всё более вызывающим», — сказала она «РИА Новости».

Дипломат отметила, что в настоящий момент складывается впечатление, что в Вашингтоне уже отбросили все остатки здравого смысла и американский истеблишмент верит, что «ему всё позволено».

Как передавало ИА Регнум, Захарова 28 августа заявила, что Запад поощряет преступления Киева, разрешая использовать западное оружие для атаки ВСУ на Курскую область. Дипломат также напомнила, что в законодательствах стран Запада спонсорство терроризма зафиксировано как одно из самых тяжких преступлений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 августа заявил, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.

ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима.

12 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в регионах, граничащих с Украиной, заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.