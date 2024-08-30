На окраине Калуги уничтожили четыре беспилотника
Губернатор Шапша: на окраине Калуги уничтожили четыре беспилотника
Калуга, 30 августа, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Ранним утром 30 августа в Калужской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Он уточнил, что украинские дроны были сбиты на окраине Калуги.
На местах работают оперативные группы, добавил Шапша.
Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью ночью 30 августа средствами ПВО были сбиты 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины.
Сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков. Мужчина получил ранение, есть повреждения домов.
Подразделения Черноморского флота и противовоздушной обороны ночью 29 августа отразили атаку боевиков киевского режима на Севастополь. В акватории Чёрного моря, вдалеке от берега, были уничтожены четыре вражеских беспилотника и три безэкипажных катера.