Калуга, 30 августа, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Ранним утром 30 августа в Калужской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что украинские дроны были сбиты на окраине Калуги.

На местах работают оперативные группы, добавил Шапша.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью ночью 30 августа средствами ПВО были сбиты 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков. Мужчина получил ранение, есть повреждения домов.

Подразделения Черноморского флота и противовоздушной обороны ночью 29 августа отразили атаку боевиков киевского режима на Севастополь. В акватории Чёрного моря, вдалеке от берега, были уничтожены четыре вражеских беспилотника и три безэкипажных катера.