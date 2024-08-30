Брянск, 30 августа, 2024, 03:27 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 30 августа средствами ПВО были сбиты очередные беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Ещё три БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО», — написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ночью 30 августа подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Брянской областью восемь украинских беспилотников.

Сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков. Мужчина получил ранение, есть повреждения домов.

29 августа в результате обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Ранения получили два мирных жителя.