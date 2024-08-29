Курск, 30 августа, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Артиллеристы российской армии 29 августа подбили вражеский танк на курском направлении. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

Командир, не скрывая, сказал, что «улов у бойцов» в этот день был небольшой.

«Под корректировку наших ребят артиллерия подбила один танк. Бойцы группы «Аида» подбили две боевые бронированные машины», — сказал Алаудинов на видео в Telegram-канале.

Генерал заверил, что весь участок на курском направлении «подконтролен и стабилен». ВСУ за прошедший день понесли большие потери — бойцы ожидают, что боевики намерены «где-нибудь себя проявить».

Как сообщало ИА Регнум, обстановка в Курской области находится под контролем ВС России, противник выбивается из занятых им населённых пунктов, заявил 29 августа Апти Алаудинов.

28 августа российские бойцы в Курской области в течение 11 часов вели героические бои на двух участках, также рассказал командир спецназа «Ахмат». Алаудинов признал, что «был очень тяжёлый день», но бойцы выстояли, выполнив все боевые задачи.

Наиболее активные боевые действия разворачиваются в районе Малой Локни, Коренево, Комаровки и Ольговки.

Тактика украинских властей по отправке боевиков в Курскую область оказалась провальной и глупой, заявил американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, ежедневно ситуация в Донбассе для ВСУ ухудшается, а нападение на российский регион только ускорило крах украинской армии. Российские войска медленно, но верно побеждают, признал эксперт.