Вашингтон, 29 августа, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Тактика украинских властей по отправке боевиков в Курскую область оказалась провальной и глупой. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

Эксперт напомнил о внезапном наступлении украинцев на Курскую область.

«Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — подчеркнул он.

Ежедневно ситуация в Донбассе для ВСУ ухудшается, а нападение на российский регион только ускорило крах украинской армии. Российские войска медленно, но верно побеждают, признал Миршаймер.

Как сообщало ИА Регнум, атакой на Курскую область глава киевского режима Владимир Зеленский подписал смертный приговор Украине, заявил председатель совета движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады, бывший лидер запрещённой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он считает, что до «курской битвы» у Украины был шанс «как-то выйти на мирные переговоры» и сохранить страну пусть даже с территориальными проблемами. России Украина невыгодна как государство-террорист, перешедшее все возможные красные линии. По его мнению, Зеленский загнал страну «между молотом и наковальней», и вывести Украину из этого положения уже нет возможности.

Киевский режим сполна расплатится за нападение на Курскую область, подчеркнул 28 августа и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. На Западе не могли не замечать, как украинские националисты расстреливали мирных жителей в Курской области во время эвакуации, отметил он.