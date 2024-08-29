Москва, 29 августа, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Министерство просвещения России предложило учитывать участие в спецоперации как индивидуальное достижение при поступлении в колледжи, следует из проекта, который опубликован на портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Согласно документу, планируется дополнить пункт 45 порядка приёма на обучение по программам среднего профессионального образования, в котором указаны результаты индивидуальных достижений.

Нововведение предусматривает, что при поступлении в колледжи прохождение военной службы по контракту, призыву или мобилизации будет учитываться как индивидуальное достижение.

Кроме того, предложение охватывает добровольцев, которые участвовали в спецоперации на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.

Как передавало ИА Регнум, обучающиеся участники СВО смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, подтверждающему статус участника. Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией.

Вузам также рекомендовали учитывать прохождение военной службы или участие в добровольческих формированиях как индивидуальные достижения при поступлении, что может добавить до десяти дополнительных баллов.

3 июля заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что участников СВО и их детей, а также Героев России и награжденных орденами Мужества будут принимать в вузы в рамках отдельной квоты. В Госдуме 30 июля поддержали идею Минобразования о начислении дополнительных баллов абитуриентам после СВО.