Москва, 4 июля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Студенты — участники спецоперации в рамках поддержки смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, подтверждающему статус. Об изменениях сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

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Уже разработан соответствующий проект постановления правительства.

«Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вузам рекомендовали учитывать прохождение военной службы или участие в добровольческих формированиях в рамках СВО в качестве индивидуальных достижений при поступлении. За это образовательные учреждения могут добавлять до десяти дополнительных баллов.

Число платных мест в программах специализированного высшего образования в новой системе будет регламентировано и не превысит количества бюджетных.