Москва, 3 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Участники спецоперации и их дети, Герои России и награждённые орденами Мужества будут приниматься в вузы в рамках отдельной квоты. Об этом 3 июля сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Известия/Алексей_Майшев

«В рамках отдельной квоты в этом году будут приниматься на льготных условиях в вузы участники специальной военной операции и их дети, а также Герои России и лица, награждённые орденами Мужества», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что эти льготы интегрированы с онлайн-сервисом «Поступи в вуз онлайн».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобрнауки рекомендовало вузам учитывать прохождение абитуриентами военной службы или участие в добровольческих формированиях в рамках спецоперации в качестве индивидуальных достижений при поступлении. За это образовательные учреждения могут добавлять до десяти дополнительных баллов.