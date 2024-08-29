Москва, 29 августа, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Участники проекта «Активный гражданин» выберут имя для дельфинёнка из «Москвариума». Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Serguei Fomine/Global Look Press

В публикации отметили, что сотрудники центра океанографии и морской биологии предложили пять вариантов имён для детёныша: Лаки (Счастливчик), Леон (Лев), Федя, Кеша и Ларс (Украшенный лавром). Как в конце концов его назовут, решат участники голосования. Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно зарегистрироваться в проекте с помощью учетной записи на портале mos.ru.

Как указано в публикации, малыш афалины относится к редкому виду, который занесён в Красную книгу. В Чёрном море их осталось всего 43 тысячи. Афалина является самым крупным черноморским дельфином, длина которого достигает трёх метров.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале москвичи выбирали новое имя для амурского тигра из Московского зоопарка.

Ранее жители Москвы выбирали имя для детёныша большой панды, которая родилась в Московском зоопарке. В голосовании приняли участие более 380 тыс. человек. В итоге панду назвали Катюшей.