Москва, 15 февраля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Москвичи смогут выбрать новое имя для амурского тигра из Московского зоопарка. Всего предложено четыре варианта, но участникам голосования будет дана возможность предложить и свой вариант имени, говорится на сайте правительства столицы.

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Так, среди предложенных прозвищ значатся Орион, Амур, Хабар и Восток.

Как отметили в мэрии Москвы, все имена связаны с естественными местами обитания амурских тигров.

Так, прозвище Орион выбрано в честь персонажа древнегреческой мифологии охотника-великана, символизируя силу и мощь животного.

Вместе с тем имя Амур было выбрано в честь подвида этого хищники. Хабар и Восток же имеют географический подтекст: сам тигр был привезён в столичный зоопарк из Хабаровского края на Дальнем Востоке.

В правительстве Москвы напомнили, что самца амурского тигра привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2023 году. Его нашли спасатели в Хабаровском крае — после травмы лапы животное не могло охотиться и добывать пищу. После этого специалисты приняли решение отправить его в Московский зоопарк.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Московскому зоопарку исполнилось 160 лет. Зоосад стал домом для более чем 1,2 тысячи различных видов животных, отметил тогда глава российской столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчёркивал, что работники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций, а одной из их главных целей является возвращение представителей вида в естественную среду обитания.