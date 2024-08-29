Курск, 29 августа, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Пострадавшим от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области выплатили материальную помощь в размере 1,6 млрд рублей, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

Владимир. Гердо/ТАСС

«Произведены выплаты по порядка 71 тыс. ранее поданных заявлений (на оказание материальной помощи. — Прим. ред.) на общую сумму 1 млрд 62 млн рублей», — сказал он в ходе брифинга.

Шаров уточнил, что за минувшие сутки через портал «Госуслуги» пострадавшие жители региона направили около 3,5 тыс. заявлений на получение выплат.

Как передавало ИА Регнум, около 70 тыс. пострадавших от атак ВСУ в Курской области получили финансовую помощь. По информации на 28 августа за сутки было обработано 20 тыс. заявлений жителей региона и выплачено свыше 300 млн рублей.

6 августа ВСУ атаковали Курскую область. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей Курской области, которые покинули приграничную зону.

26 июня Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, правительству РФ было поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в интернет и к радиотелефонной связи.