Москва, 29 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 400 человек и 29 единиц бронетехники. Об этом 29 августа сообщило Министерство обороны России.

Сергей Бобыле/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномёт и 17 автомобилей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ВС России отразили четыре атаки ВСУ в направлении Коренево и Черкасского Поречного.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 29 августа, потери ВСУ на данном направлении достигли 7450 военных.

Ранее российские власти сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иностранные наёмники ВСУ, в том числе американцы, активно участвуют в нападении на Курскую область. Они готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы, добавила она.