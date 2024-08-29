Пекин, 29 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Китай призывает США к сотрудничеству, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Li Xueren/Global Look Press Си Цзиньпин и Джейк Салливан

Глава КНР отметил, что страна постарается поддерживать «традиционную дружбу» между китайским и американским народами, а также продолжит защищать свои интересы и суверенитет.

«Наша позиция по твёрдой защите нашего суверенитета, безопасности и интересов развития остается неизменной», — передаёт его слова Центральное телевидение Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа МИД КНР объявил о предстоящем визите Салливана в Пекин. Уточнялось, что в ходе него помощник президента США по нацбезопасности встретится с министром иностранных дел Китая Ван И.

25 августа министерство коммерции КНР выступило против внесения Соединёнными Штатами в санкционный список китайских компаний из-за предполагаемых связей с Россией. Ведомство назвало такую политику нарушением правил международной торговли, которые в том числе влияют на безопасность глобальных логистических и производственных цепочек.

Ранее Вашингтон ввёл ограничения против более чем 30 физических лиц и свыше 200 структур из РФ и КНР.