Пекин, 25 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Власти Китая выступают решительно против внесения США китайских компаний в свой санкционный список. Об этом 25 августа говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США внесли ряд китайских компаний в список экспортного контроля из-за так называемых связей с Россией. Китай выступает решительно против этого», — процитировало текст заявления «РИА Новости».

Минкоммерции КНР назвало такие действия Вашингтона типичным примером односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, нарушающих правила международной торговли и препятствующих нормальным торгово-экономическим обменам, которые также повлияют на безопасность и стабильность глобальных логистических и производственных цепочек.

«Китай призывает США немедленно прекратить ошибочные действия, примет необходимые меры для решительной защиты законных интересов китайских компаний», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа минфин США расширил антироссийские санкции, в списки включили 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. Кроме того, были введены санкции против некоторых граждан Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна и Китая, а также в отношении 46 китайских компаний.

Позднее в этот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москве совершенно безразличны новые безрассудные американские санкции. Дипломат подчеркнул, что они вредят внутренним потребителям и партнёрам США в третьих странах, а также ведут мир к кризису.