Москва, 29 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Всех участников подрыва Крымского моста, совершённого в 2022 году, не удалось установить в ходе следствия. Об этом говорится в судебных документах, сообщает 29 августа MK.RU.

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«Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен», — указано в сообщении.

Следствие полагает, что Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых, проходящие обвиняемыми по делу о теракте, должны оставаться под арестом. Находясь на свободе, они тем или иным образом могут воспрепятствовать уголовному производству, считают в СК.

Антипов, по версии следствия, нашёл грузовик, в который поместили взрывчатку, а Былин возглавлял компанию, которая могла быть конечным получателем груза.

Как сообщало ИА Регнум, предприниматель Былинотказался признавать свою вину в причастности к теракту. Его, а также Антипова и Тяжелых, арестовали 17 октября 2022 года по решению суда. Всего были установлены 12 подозреваемых в подготовке атаки. Восьмерых из них задержали: пятерых в Симферополе и троих в Москве. Это граждане России, Армении и Украины.

ВСУ неоднократно пытались атаковать Крымский мост. Так, 8 октября 2022 года на автомобильной части моста взорвался грузовой автомобиль, после чего пламя перекинулось на цистерны соседнего грузового поезда. В результате частично обрушились пролёты моста, погибли четыре человека. По информации ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года в СБУ признали причастность к теракту на Крымском мосту.