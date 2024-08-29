Москва, 29 августа, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Обвиняемый в причастности к подрыву Крымского моста предприниматель Александр Былин отказался признавать свою вину. Об этом указали в материалах дела.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт на Крымском мосту

Былин и его адвокат возражали против продления ареста, пояснив, что доводы следствия не обоснованы. Фигурант дела имеет двоих несовершеннолетних детей, одного ребенка-инвалида, жену, страдающую заболеванием, которые нуждаются в его помощи. Былин заявил, что невиновен и непричастен к данному преступлению, он не намерен скрываться и угрожать свидетелям. Он просил суд изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

В итоге Басманный суд не согласился с доводами обвиняемого и продлил ему срок содержания под стражей.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября 2022 года суд арестовал трёх подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту — Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.

Взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. Детонация обрушила часть шоссе, вместе с тем задев грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части моста. Вследствие чего загорелись семь цистерн. Погибли несколько человек, движение по переправе полностью остановили, но частично возобновили вечером того же дня.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в нём украинские спецслужбы.

В июле 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту.