Москва, 29 августа, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили в зоне специальной военной операции склад крылатых ракет Storm Shadow и нефтебазу ВСУ, сообщили 29 августа в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов / РИА Новости

«В течение суток поражены: склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили 36 беспилотников, три управляемые авиабомбы Hammer и реактивный снаряд HIMARS.

Также в ночь на 29 августа силы Черноморского флота уничтожили в акватории Чёрного моря три украинских безэкипажных катера.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили РСЗО HIMARS и шесть боекомплектов реактивных снарядов в Сумской области.

18 августа Минобороны доложило, что ВС России поразили цех по производству танковых пушек и реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS.

17 августа Минобороны проинформировало, что Вооружённые силы России в минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot.