Санкт-Петербург, 29 августа, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Три концерта марафона «Музыка в цехах» прошли в августе на крупнейших стратегических судо — и машиностроительных предприятиях Санкт-Петербурга. Все три дня на мероприятиях посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

RT.ru Концерт «Музыка в цехах» на «Балтийском заводе»

Марафон «Музыка в цехах» организует телеканал RU. TV и член совета директоров «Русской медиагруппы» Юрий Киселёв в поддержку тружеников тыла. Это большая патриотическая акция, созданная как продолжение инициативы продюсера и основателя культовой группы «Земляне» Владимира Киселёва о премировании российских бойцов, подбивших в зоне СВО тяжелую бронетехнику западного производства.

Концерты прошли на судостроительном заводе «Северная верфь», «Пролетарском заводе» и «Балтийском заводе». Все они производят различную технику для нужд российской армии и флота и имеют колоссальное значение для обороноспособности страны. На них выступили группы «Земляне», «Санкт-Петербург» и Роман Архипов.

Губернатор Беглов пообщался с работниками предприятий, поблагодарил их за труд, выслушал предложения и пожелания. «Концерты на заводах — хорошая поддержка трудовых коллективов и возрождение доброй традиции», — сказал он, подчеркнув, что сегодня искусство вновь там, где оно нужнее всего.

RT.ru Концерт «Музыка в цехах» на судостроительном заводе «Северная верфь»

Беглов особенно отметил ту роль, которую играет Санкт-Петербург в промышленном развитии России. «Со времен Петра Первого наш город — не только культурная, но и промышленная столица России», — отметил Беглов. «Мы гордимся как великими деятелями культуры, так и прославленными предприятиями, работающими на выполнение поручения нашего президента о достижении технологического суверенитета и укрепляющими промышленный потенциал не только Петербурга, но и всей страны», — подчеркнул губернатор.

«В рамках этих мероприятий мы привозим артистов, поддерживаем работников финансово, — рассказал Юрий Киселёв. — Мы идём по стопам артистов, которые во время Великой Отечественной войны приезжали с гастролями, выступали для тружеников тыла. Это дело правое и нужное, и мы будем продолжать».

За время проведения марафона «Музыка в цехах» артисты также посетили Челябинск, Серпухов, Курск, Нижний Тагил и другие города. Впереди — новые производственные площадки и выступления.