Омск, 18 апреля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. 17 апреля на предприятии «Омсктрансмаш» состоялся концерт марафона «Музыка в цехах». Перед работниками одного из крупнейших российских машиностроительных заводов выступили Александр Маршал и Марко Радинович.

RU. TV Концерт «Музыка в цехах» состоялся на заводе «Омсктрансмаш»

Патриотический марафон «Музыка в цехах» был запущен в 2023 году музыкальным телеканалом RU. TV и членом совета директоров «Русской медиагруппы» Юрием Киселёвым. Он представляет собой цикл концертов российских звезд на территориях заводов, производящих технику и оборудование для нужд фронта. Таким образом RU. TV отдает дань уважения тысячам работников тыла — людям, которые трудятся на сложных производствах.

Концерты уже прошли на предприятиях Челябинска, Нижнего Тагила, Санкт-Петербурга, Серпухова и других городов.

RU. TV Александр Маршал

«Я считаю, что такие концерты, как «Музыка в цехах», очень важны, — говорит Марко Радинович. — Музыка в цеху должна звучать во все времена. Ведь музыка всегда являлась лекарством. Тем более в цеху, где закаляется сталь! Выступать здесь очень необычно, но я искренне рад, что у меня есть такая возможность. Быть не на какой-то другой сцене, не на красной дорожке, а именно здесь».

RU. TV Марко Радинович

«Чудо-машины, которые я здесь вижу, это просто нечто удивительное, — подчеркнул Александр Маршал. — Скоро я буду вновь выступать перед нашими ребятами и обязательно передам от заводчан привет. Я считаю своим долгом быть там, где сложно, где люди, не покладая своих сил, трудятся во имя победы. Я бывший военный. А бывших не бывает. Я принимал присягу в своё время, и она действует на всю жизнь. Поэтому я здесь, и буду продолжать выступать перед бойцами и заводчанами».