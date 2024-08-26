Санкт-Петербург, 26 августа, 2024, 19:25 — ИА Регнум. На судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялся концерт «Музыка в цехах». Почетным гостем концерта, созданного в поддержку работников предприятия, стал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» В Петербурге прошел концерт «Музыка в цехах»

Проект «Музыка в цехах» был создан командой «Русской медиагруппы» и Юрием Киселёвым в 2023 году как продолжение инициативы продюсера и основателя группы «Земляне» Владимира Кисёлева о премировании бойцов за подбитую в зоне СВО тяжелую бронетехнику западного производства.

«Музыка в цехах» — это серия концертов отечественных звезд на заводских площадках по всей стране. Артисты уже посетили Челябинск, Санкт-Петербург, Серпухов, Курск, Нижний Тагил и другие города, чтобы поддержать заводчан, которые своим трудом приближают Победу.

На сцену перед работниками предприятия вышли звезды «Русской медиагруппы»: рок-группа «Земляне», Роман Архипов, а также группа «Санкт-Петербург».

Губернатор Беглов отметил, что выступление артистов в заводских цехах — возрождение хорошей, доброй традиции. «Со времен Петра Первого наш город — не только культурная, но и промышленная столица России. Мы гордимся как великими деятелями культуры, так и прославленными предприятиями, работающими на выполнение поручения нашего президента о достижении технологического суверенитета и укрепляющими промышленный потенциал не только Петербурга, но и всей страны», — подчеркнул Александр Беглов.

«Проект «Музыка в цехах» проходит по всей стране, на промышленных предприятиях с военной направленностью и заводах, которые работают в важных сферах экономики нашей страны, помогая нам скорее прийти к общей победе, — подчеркнул Владимир Киселёв — младший, выступивший ведущим мероприятия. — Эти концерты — наша благодарность работникам. Мы привозим праздник в их дом — их цех».

Как отметили сами артисты, выступления перед работниками предприятий отличаются необыкновенной энергетикой. Для каждого артиста такие концерты — это выполнение гражданского долга, та миссия, которую должен выполнять сегодня каждый российский артист.

«Северная верфь» — крупнейшее предприятие, где производят боевые надводные корабли классов корвет, фрегат, эсминец, корабли специального назначения, суда обеспечения для ВМФ России.