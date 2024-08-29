Каменский район, Ростовская область, 29 августа, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Тушение пожара на топливном складе в Каменском районе Ростовской области, вспыхнувшего после атаки со стороны Украины, продолжается. Об этом сообщили 29 августа в районной администрации.

РИА Новости / Павел Лисицын

«Пожар на складе продолжается, его тушат», — приводит сообщение местных властей Lenta.ru.

Отмечается, что угрозы распространения огня нет.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пожаре на нефтебазе под Каменском-Шахтинским, вспыхнувшем после атаки дрона ВСУ. Он уточнил, что люди не пострадали, угрозы распространения огня на жилые дома нет.

В ночь на 28 августа, по данным Минобороны, средства ПВО сбили над российскими регионами 12 украинских БПЛА: восемь — над Воронежской областью, ещё четыре — над Ростовской. Позже в ведомстве сообщили об уничтожении ещё трёх беспилотников: двух — над Белгородской и одного — над Курской областью.