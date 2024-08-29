* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 29 августа, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Сторонник «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), против которого расследуют уголовное дело о подготовке теракта в Москве, признал вину, сообщает KP.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

Александр Кондратюк / РИА Новости

По словам представителя правоохранительных органов, в отношении 27-летнего сторонника РДК в начале июня было заведено уголовное дело о подготовке теракта в Москве.

В 2023 году мужчина вступил в переписку с участниками РДК, после чего направился к военному комиссариату на северо-западе столицы, чтобы разведать местность, составить план наблюдения и фотофиксации. По итогу сторонник террористической организации был задержан. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее ИА Регнум передавало, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разгромили в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку РДК, в состав которой входили четверо местных жителей из числа приверженцев праворадикальной идеологии.

21 марта в Белгородской области задержали мужчину, который готовил диверсионно-террористические акты против российских военных. У сторонника украинских террористов из РДК изъяли взрывное устройство, готовое для дистанционного подрыва в районе дислокации российских военнослужащих в регионе. В тот же день суд арестовал его.

В Крыму 22 марта сотрудники ФСБ задержали члена незаконного вооружённого формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ведомства, мужчина в 2015 году вступил в ряды незаконного вооружённого формирования, дислоцировавшегося на территории Украины, и активно принимал участие в его работе, направленной против интересов России.