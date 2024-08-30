Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении, составлены предварительные списки, заявил 29 августа в интервью «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Есть данные о сексуальном насилии, заявил дипломат. Таким известием ознаменован новый, 917-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

По словам Мирошника, украинские подразделения ведут себя как откровенные террористы-боевики. О том, что враги захватывают людей, свидетельствуют отрывочные данные, полученные в различных форматах, в том числе с видео- и фотоносителей. Есть сведения, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении, заявил Мирошник. По его словам, списки похищенных неокончательные, данной ситуацией активно занимаются Минобороны РФ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Попытку захвата территорий в Курской области ВСУ предприняли 6 августа. Минобороны известило 28 августа, что только за сутки враг потерял в курском приграничье до 75 человек убитыми и ранеными, а пять боевиков ВСУ сдались в плен.

О почти 11-часовом бое на двух участках в Курской области сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Командир признал, что «был очень тяжёлый день», но бойцы выстояли, выполнив все боевые задачи.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

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