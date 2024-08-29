Киев, 29 августа, 2024, 05:49 — ИА Регнум. На Украине ночью 29 августа взрывы прогремели на окраинах Киева. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробная информация об инцидентах отсутствует. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее о прогремевших ночью 29 августа взрывах в Киеве сообщил телеканал «Общественное».

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Киеве, Киевской области и ещё ряде территорий на севере Украины предупреждали об опасности с воздуха. Причиной объявления тревоги называли угрозу воздушной атаки.

27 августа сообщилось о взрывах в Киеве, Сумах и Ровно. В течение ночи воздушная тревога дважды объявлялась на всей подконтрольной киевскому режиму территории.