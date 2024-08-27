Киев, 27 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В Киеве, Ровно и Сумах прогремели взрывы, сообщило 27 августа украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги. Подробностей не сообщается.

За ночь по всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 26 августа сообщило, что российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. В сообщении говорится, что все назначенные цели были поражены.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что удары ВС России по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины могут привести к серьёзным проблемам в сфере железнодорожных перевозок. Кроме этого, ударами по энергообъектам Россия полностью обесценила усилия Запада по повышению обороноспособности Украины, нивелировала военные возможности этой страны.