Киев, 29 августа, 2024, 04:47 — ИА Регнум. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил 29 августа украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Киеве слышны взрывы, возможно, за пределами города», — проинформировали журналисты.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области включили сигналы воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в Киеве, Киевской области и ещё ряде территорий на севере Украины предупреждали об опасности с воздуха. Причиной объявления тревоги называли угрозу воздушной атаки.

В ночь на 28 августа взрывы гремели в Конотопе Сумской области. В регионе объявлялась воздушная тревога.

27 августа сообщилось о взрывах в Киеве, Сумах и Ровно. В течение ночи воздушная тревога дважды объявлялась на всей подконтрольной киевскому режиму территории.