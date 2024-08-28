Киев, 28 августа, 2024, 21:31 — ИА Регнум. В Киеве, Киевской области и ещё ряде территорий на севере Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные ресурса об оповещениях населения.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Причиной объявления тревоги названа угроза воздушной атаки.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 28 августа взрывы прогремели в Конотопе Сумской области, сообщали украинские СМИ. В регионе объявлялась воздушная тревога.

Во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы, сообщало 27 августа украинское издание «Общественное». Подробности не сообщались. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Также 27 августа то же издание сообщило о взрывах в Киеве, Сумах и Ровно. В течение ночи воздушная тревога дважды объявлялась на всей подконтрольной киевскому режиму территории.

Минобороны РФ 26 августа сообщило, что российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Все назначенные цели были поражены.