Симферополь, 29 августа, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Прерванное ночью 29 августа движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту и подходах к нему.

Most.life Крымский мост

Движение по мостовому переходу было ограниченно в течение 55 минут.

Причины остановки движения не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа движение на Крымском мосту перекрывали на четыре часа. В Севастополе ночью 16 августа подразделения противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников.

Вооружённые силы Украины не оставят попыток разрушить Крымский мост, так как он имеет символическое значение для России, заявил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России).