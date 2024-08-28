Киев, 28 августа, 2024, 04:11 — ИА Регнум. На Украине ночью 28 августа взрывы прогремели в Конотопе в Сумской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы прогремели на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 03:17 мск сирены предупредили население Сумской области об опасности с воздуха.

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей не поступали.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы. На тот момент на территории Сумской области более двух часов действовала воздушная тревога. В этот же день они проинформировали о взрывах в Ивано-Франковске, расположенном на западе страны.

По информации украинских СМИ, утром 27 августа взрывы прогремели в Киеве, Ровно и Сумах. За ночь по всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу.