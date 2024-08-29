Кирово-Чепецк, Кировская область, 29 августа, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Данные о том, что осужденный экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) якобы поставлен на профилактический учёт как склонный к совершению побега, не соответствуют действительности. Об этом сообщается на сайте УФСИН по Кировской области.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

«Распространяемая в Telegram-каналах информация не соответствует действительности», — заверили в ведомстве.

Также в сообщении указано, что Игорь Стрелков отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством.

Как передавало ИА Регнум, отбывающий наказание в колонии в Кировской области Игорь Стрелков работает резчиком на швейном производстве, пояснила 22 июля его супруга Мирослава Регинская. Он нормально себя чувствует и хорошо выглядит. Претензий к условиям содержания он не предъявлял.

Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Его обвиняли в публичных призывах интернет-пользователей к экстремизму. Мосгорсуд 25 января 2024 года приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырём годам колонии общего режима. Защита пыталась оспорить приговор, но Первый апелляционный суд общей юрисдикции 29 мая признал его законным.

Его адвокат Александр Молохов 18 июля заявил, что Стрелкова этапировали в колонию в Кирово-Чепецке, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

Стрелков с 12 мая по 14 августа 2014 года командовал Вооружёнными силами ДНР, возглавлял министерство обороны республики. В 2014 году Стрелков в течение нескольких месяцев руководил бойцами во время боёв в Славянске.