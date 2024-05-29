Москва, 29 мая, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 29 мая признал законным четырёхлетний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (псевдоним Стрелков), осуждённому за призывы к экстремизму.

ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

«Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в определении суда.

После вердикта апелляционного суда приговор вступил в силу и подлежит исполнению.

Как передавало ИА Регнум, Игорь Стрелков был задержан 21 июля 2023 года, он публично призывал интернет-пользователей к экстремистской деятельности.

25 января 2024 года Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырём годам колонии общего режима.

В апреле 2024 года адвокат осуждённого заявил о его желании участвовать в СВО на Украине. К апелляционной жалобе приложили документ, в котором говорится, что одна из фронтовых воинских частей согласна заключить контракт со Стрелковым.

В 2014 году он несколько месяцев руководил отрядом ополченцев в ходе боёв с ВСУ в Славянске (ДНР). В начале июля 2014 года подразделение Стрелкова по его приказу отступило из города.

С мая по август 2014 года он командовал Вооруженными силами ДНР. При этом в мае 2014 года его назначили министром обороны республики. В августе того же года Стрелкова отправили в отставку.