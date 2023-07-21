Москва, 21 июля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Супруга бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова сообщила о его задержании по делу об экстремизме. В Telegram-канале Мирослава Регинская рассказала, что силовики прибыли в дом Стрелкова примерно в 11:30.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игорь Стрелков

«От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ («Экстремизм»)», — рассказала она.

В 2014 году Стрелков в течение нескольких месяцев руководил бойцами во время боёв в Славянске. С 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим Вооруженными силами ДНР. С 16 мая — министром обороны. В августе был отправлен в отставку и покинул территорию Донбасса.

Согласно данным СМИ, в последнее время проживал в Москве.