Москва, 25 января, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркин — настоящая фамилия) к четырём годам колонии общего режима за призывы к экстремизму, следует из решения суда.

РИА Новости

«Гиркин признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)», — сообщили в Мосгорсуде.

Он публично призывал интернет-пользователей к экстремистской деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января бывшему министру обороны ДНР Стрелкову государственное обвинение запросило четыре года и 11 месяцев колонии общего режима за призывы к экстремизму.

Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Он находится под арестом в СИЗО.

В 2014 году он несколько месяцев руководил отрядом ополченцев в ходе боёв с ВСУ в Славянске (ДНР). В начале июля 2014 года подразделение Стрелкова по его приказу отступило из города.

С мая по август 2014 года он командовал Вооруженными силами ДНР. При этом в мае 2014 года его назначили министром обороны республики. В августе того же года Стрелкова отправили в отставку.