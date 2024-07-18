Москва, 18 июля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков в Кирово-Чепецке, сообщил 18 июля его адвокат.

Кирилл Зыков/РИА Новости Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Стрелкова осудили за призывы к экстремизму.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля 2023 года Стрелкова задержали у него дома. По данным следствия, он публично призывал интернет-пользователей к экстремистской деятельности. Московский городской суд 25 января 2024 года приговорил Стрелкова к четырём годам колонии общего режима. В мае первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

В 2014 году Стрелков в течение нескольких месяцев руководил бойцами во время боёв в Славянске. С 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим Вооружёнными силами ДНР, с 16 мая — министром обороны республики. После отставки с этого поста покинул Донбасс.