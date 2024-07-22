Киров, 22 июля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Отбывающий наказание в колонии в Кировской области экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) работает резчиком на швейном производстве, сообщила 22 июля его жена Мирослава Регинская в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Она рассказала, что адвокат из Кирова побывал в колонии и смог поговорить со Стрелковым. По его словам, бывший министр обороны ДНР нормально себя чувствует и хорошо выглядит. Претензий к условиям содержания он не предъявлял.

Стрелков через адвоката попросил организовать ему возможность позвонить близким. Они не общались по телефону более месяца, заявила Регинская.

«Кроме того, Игорь уже работает в колонии на швейном производстве резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями — в этой работе много мелких деталей», — сообщила она.

Также адвокат просил передать просьбу Стрелкова присылать ему письма и сообщать последние новости.

Как сообщало ИА Регнум, Стрелкова задержали 21 июля прошлого года. Ему предъявили обвинения в публичных призывах интернет-пользователей к экстремизму. Мосгорсуд 25 января 2024 года приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырём годам колонии общего режима. Защита пыталась оспорить приговор, но Первый апелляционный суд общей юрисдикции 29 мая признал его законным.

Его адвокат Александр Молохов 18 июля заявил, что Стрелкова этапировали в колонию в Кирово-Чепецке, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

Стрелков с 12 мая по 14 августа 2014 года командовал Вооружёнными силами ДНР, возглавлял Министерство обороны республики.