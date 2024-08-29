Вашингтон, 29 августа, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров предположительно 30 августа проведут встречу с представителями Белого дома. Главный вопрос на повестке о снятии ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

Андрей Ермак и Рустем Умеров для аргументации предоставят список приоритетных целей для ударов ВСУ, без которых будет трудно изменить ход войны в пользу Украины, пояснили авторы издания.

«Мы считаем, что удары вглубь российской территории американским оружием не более провокационные, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы», — цитирует телеканал украинского законодателя на условиях анонимности.

Предполагается, что Умеров встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. С кем намерен обсудить военные вопросы Ермак, пока не известно.

Как сообщало ИА Регнум, Андрей Ермак 13 июля заявил, что Киев ждёт, когда Североатлантический альянс снимет ограничения на удары западным оружием вглубь России.

Президент России Владимир Путин на фоне обсуждений о снятии ограничений на удары вглубь российской территории рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений.

Киев намерен пригласить представителя России на новую конференцию по Украине, заявил глава офиса Зеленского.