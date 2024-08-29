Симферополь, 29 августа, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли ночью 29 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту и подходах к нему.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Причины остановки движения по мостовому переходу не уточняются.

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщение об остановке движения по мосту было опубликовано в 03:47 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа движение на Крымском мосту перекрывали на четыре часа. В Севастополе ночью 16 августа подразделения противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников.

Организаторы и некоторые исполнители теракта на Керченском мосту в октябре 2022 года скрылись от следствия за пределами России. Об этом говорится в материалах уголовного дела СК РФ.

Взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года, погибли четыре человека.