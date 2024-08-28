Котельнич, Кировская область, 28 августа, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал ёмкость с нефтепродуктами в Котельниче в Кировской области. Об этом 28 августа сообщил губернатор региона Александр Соколов.

РИА Новости

«Несколько минут назад совершён прилёт БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем», — написал Соколов в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте прилёта прибыл глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями.

В ночь на 24 августа российские силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили украинские беспилотники над Воронежской областью. Падение обломков привело к пожару, а также вызвало детонацию взрывоопасных объектов.

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений на земле после уничтожения беспилотников нет.