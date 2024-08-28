Котельнич, Кировская область, 28 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Кировский аэропорт Победилово работает в штатном режиме после атаки украинского беспилотника на ёмкость для хранения нефтепродуктов в соседнем городе Котельнич, сообщили 28 августа в воздушной гавани.

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«Аэропорт работает в обычном режиме», — сообщили в аэропорту.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа губернатор региона Александр Соколов сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал ёмкость с нефтепродуктами в Котельниче. В результате атаки жертв нет, ситуация находится под контролем.

28 августа глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на складе топлива в Каменском районе после атаки украинского дрона начался пожар. В результате пожара никто не пострадал, угрозы распространения огня на жилые дома нет.

28 августа в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями.