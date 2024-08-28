Вашингтон, 29 августа, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Украина сознательно атаковала Курскую атомную электростанцию, планируя в дальнейшем её захват. Этому способствовала занятая Западом беспринципная «страусиная позиция» по игнорированию атак Киева Запорожской АЭС, заявил 28 августа и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Киевский режим сознательно обстреливал Курскую АЭС и строил планы захватить её в ходе вооружённой операции. Подобное безрассудство, рискующее спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, является лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС: вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция!» — подчеркнул дипломат.

По словам Полянского, подобная показная дикость некомфортна даже для Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которые с 2014 года выдали киевским нацистам карт-бланш на любые преступления.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим сполна расплатится за нападение на Курскую область, подчеркнул 28 августа Дмитрий Полянский. На Западе не могли не замечать, как украинские националисты расстреливали мирных жителей в Курской области во время эвакуации, отметил он.

Запад поощряет преступления Киева, разрешая использовать западное оружие для атаки ВСУ на Курскую область, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что подобные заявления западных политиков представляют собой не что иное, как спонсорство терроризма, оправдание и поощрение киевского режима.