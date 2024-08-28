Москва, 29 августа, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил из рук губернатор Ярославской области Михаила Евраева шеврон от участников специальной военной операции (СВО). Глава государства поблагодарил за подарок, отметив его правильный лозунг.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Когда я встречался на линии соприкосновения с нашими ребятами, артиллеристами, бойцами, они просили передать вам свой шеврон, смысл которого — неважно, насколько силён противник, важно, кто рядом. Я с огромным удовольствием, Владимир Владимирович, его передаю. Это от чистого сердца», — сказал Евраев.

Путин назвал лозунг хорошим, правильным и поблагодарил бойцов за подарок.

В свою очередь глава Ярославской области пообещал передать участникам СВО слова президента.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 20 августа в ходе поездки в Чечню встретился с отправляющимися на СВО добровольцами в Российском университете спецназа в Гудермесе. На фронте приходится принимать сложный выбор, в том числе подвергать свою жизнь опасности, отметил президент РФ. Принятие решения защищать Отечество — уже победа. Путин поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им удачи.