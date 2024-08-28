Путину подарили шеврон от бойцов из зоны спецоперации
Путин с благодарностью принял подаренный участниками СВО шеврон
Москва, 29 августа, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил из рук губернатор Ярославской области Михаила Евраева шеврон от участников специальной военной операции (СВО). Глава государства поблагодарил за подарок, отметив его правильный лозунг.
«Когда я встречался на линии соприкосновения с нашими ребятами, артиллеристами, бойцами, они просили передать вам свой шеврон, смысл которого — неважно, насколько силён противник, важно, кто рядом. Я с огромным удовольствием, Владимир Владимирович, его передаю. Это от чистого сердца», — сказал Евраев.
Путин назвал лозунг хорошим, правильным и поблагодарил бойцов за подарок.
В свою очередь глава Ярославской области пообещал передать участникам СВО слова президента.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 20 августа в ходе поездки в Чечню встретился с отправляющимися на СВО добровольцами в Российском университете спецназа в Гудермесе. На фронте приходится принимать сложный выбор, в том числе подвергать свою жизнь опасности, отметил президент РФ. Принятие решения защищать Отечество — уже победа. Путин поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им удачи.