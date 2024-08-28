Симферополь, 28 августа, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В результате аварии без электричества остались Алушта и расположенные рядом сёла. Об этом сообщает компания «Крымэнерго».

Aleksander Lyskin/Global Look Press

По информации компании, аварийное отключение коснулось Алушты, а также соседних населённых пунктов Изобильное, Лучистое, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка.

В настоящее время задействована аварийная бригада.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — сказано в Telegram-канале компании.

В этот же день в Прикубанском округе Краснодара более 20 улиц остались без света из-за аварийного отключения электричества.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа в нескольких районах Севастополя произошёл сбой в подаче электроэнергии. Его причиной стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.

16 августа жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения в связи с аварийным отключением.