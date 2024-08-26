В Севастополе произошёл сбой в подаче электроэнергии
В Севастополе из-за аварии произошёл сбой в подаче электроэнергии
Севастополь, 26 августа, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В нескольких районах Севастополя произошёл сбой в подаче электроэнергии, причиной стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Об этом 26 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Отключены потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая, Камышовая, частично центр города, пр. Победы, с. Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Мэр Севастополя также добавил, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения в городе. По его словам, на выполнение всех работ уйдёт до двух часов.
Как передавало ИА Регнум, 16 августа жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения.
12 августа в результате аварии отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, который находится на западе полуострова Крым.
30 июля более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих сёлах оставались без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции. В этот же день специалисты «Крымэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение.