Севастополь, 26 августа, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В нескольких районах Севастополя произошёл сбой в подаче электроэнергии, причиной стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Об этом 26 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«Отключены потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая, Камышовая, частично центр города, пр. Победы, с. Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Мэр Севастополя также добавил, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения в городе. По его словам, на выполнение всех работ уйдёт до двух часов.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения.

12 августа в результате аварии отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, который находится на западе полуострова Крым.

30 июля более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих сёлах оставались без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции. В этот же день специалисты «Крымэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение.