Берлин, 28 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Один человек получил ранения при взрыве на заводе по утилизации боеприпасов времён Второй мировой войны в Германии, пишет газета Bild.

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«На заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошёл взрыв», — сказано в публикации.

Сообщается, что инцидент произошёл 28 августа, примерно в 12:40 (13:40 мск). После взрыва на заводе начался пожар. Над предприятием поднялся дым, который был виден на расстоянии нескольких километров. Возгорание было оперативно ликвидировано.

По предварительным данным, взрыв произошёл в одной из печей сжигания частей снарядов. Причина случившегося на данный момент уточняется.

26 августа на омском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание после мощного взрыва, пострадали два человека.

19 августа на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошло возгорание на трубопроводе. Высота факельного горения составила около 50 м. В результате инцидента пострадали три человека. К вечеру возгорание удалось ликвидировать.

Ранее ИА Регнум передавало, что при взрыве на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» в Ширване пострадали три человека.