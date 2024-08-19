Стерлитамак, Башкирия, 19 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В Стерлитамаке на нефтехимическом заводе произошло возгорание на трубопроводе, сообщило 19 августа МЧС.

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«На улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа», — сообщило ведомство.

На месте ЧП работают 20 специалистов и шесть единиц спецтехники.

По данным Telegram-канала «112», высота факельного горения составила около 50 метров. Как сообщил источник, в результате пострадали три человека — два газоспасателя предприятия и очевидец. Пострадавших госпитализировали.

Предварительно, хлопок произошел при проведении работ на трубопроводе. На месте работают экстренные службы.

Как сообщалоИА Регнум, 15 августа на территории завода имени Ухтомского в Люберцах (Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения) вспыхнул пожар. В его ликвидации задействовали 80 человек и 24 единицы техники. В тот же день огнеборцы ликвидировали открытое горение.