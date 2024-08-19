Уфа, 19 августа, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Специалисты МЧС полностью потушили пожар на газопроводе в Стерлитамаке, сообщили 19 августа в МЧС России.

МЧС России/ТАСС

Ранее в этот же день на нефтехимическом заводе в городе произошло возгорание на трубопроводе. Высота факельного горения составила около 50 м. В результате инцидента пострадали три человека, они находятся в реанимации. Врачи оценивают состояние двоих пациентов как тяжёлое, одного — как крайне тяжёлое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования людей. Расследование проведут по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).