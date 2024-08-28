Киров, 28 августа, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В Котельниче Кировской области на территорию комбината «Зенит» упали три дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале.

Кристина Кормилицына / РИА Новости

«В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены», — написал он.

Глава региона отметил, что возгорание оперативно потушили, повреждений на предприятии не нашли, а нарушение работы комбината не допустили. Возгорания горючего также не произошло. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 августа беспилотник ВСУ атаковал ёмкость с нефтепродуктами в Котельниче. По словам Соколова, ситуация находится под контролем. Представители Кировского аэропорта Победилово сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, несмотря на атаки дронов.

В ночь на 24 августа российские силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили украинские беспилотники над Воронежской областью. Губернатор региона Александр Гусев проинформировал, что падение обломков привело к пожару и вызвало детонацию взрывоопасных объектов. По его информации, разрушений на земле после уничтожения беспилотников нет. В результате произошедшего никто не пострадал.