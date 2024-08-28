Воронеж, 28 августа, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Пострадавших и разрушений на земле после уничтожения восьми беспилотников в Воронежской области нет, сообщил 28 августа глава региона Александр Гусев.

РИА Новости / Станислав Красильников

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями.

В ночь на 24 августа российские силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили украинские беспилотники над Воронежской областью. Падение обломков привело к пожару, а также вызвало детонацию взрывоопасных объектов.