Москва, 28 августа, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы дела.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Следствие предполагает, что сотрудники ГК «Пикет» похитили денежные средства, выделенные ведомством для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 040 бронежилетов, однако они не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

«В результате своих действий … путём обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — указано в материалах дела.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля Басманный суд арестовал троих фигурантов дела о поставках некачественных продуктов по завышенной стоимости для Минобороны России. Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову заключили под стражу на два месяца, до 19 июня. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.

Организованная группа, которая фигурирует в деле о сухпайках для российской армии, распределила функции между представителями предприятий, занимавшихся производством такой продукции. По словам представителей правоохранительных органов, в неё входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители некоторых других организаций. Все они участвовали в обеспечении военных индивидуальными рационами питания.