Котельнич, Кировская область, 28 августа, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В Котельниче Кировской область произошла пять ударов беспилотников, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Иван Шилов ИА Регнум

«По потенциально опасному объекту произведено пять ударов беспилотниками самолетного типа. Пострадавших нет. Есть небольшое задымление, попали в резервуар с керосином, идет проливка пеной», — приводят сообщение службы «Известия».

По информации губернатора Кировской области Александра Соколова, два беспилотника из пяти были сбиты, остальные три упали на территорию комбината «Зенит». Атака беспилотников не нарушила деятельности предприятия. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 августа Соколов сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал ёмкость с нефтепродуктами в Котельниче. Представителя Кировского аэропорта Победилово сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме на фоне атаки дронов.

В ночь на 24 августа российские силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили украинские беспилотники над Воронежской областью. Падение обломков привело к пожару, а также вызвало детонацию взрывоопасных объектов.

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений на земле после уничтожения беспилотников нет.